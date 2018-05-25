С.ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Проведение вторичного публичного размещения акций (SPO) "Детского мира" на данный момент не обсуждается, сообщил РИА Новости основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Нет, не обсуждается", — ответил он на соответствующий вопрос.

В конце марта Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что группа "Детский мир" может провести SPO в 2018 году, возможно и привлечение стратегического инвестора.

АФК "Система" и РКИФ планировали провести SPO "Детского мира" в декабре, но отменили из-за ареста его акций в обеспечение второго иска "Роснефти" к "Системе". Стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%.