С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая-РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин на встрече с топ-менеджерами иностранных компаний делал акцент на реализации майского указа, в том числе с помощью иностранных инвестиций, сообщил РИА Новости председатель правления Wintershall Марио Мерен.

"Обсуждали методы, как улучшить инвестиционный климат в России", — сказал Мерен.

"Он (Путин — ред.) много обращался к майскому указу, и как это может модернизировать Россию. Как может больше иностранных инвестиций улучшить экономическую ситуацию в России", — уточнил он.

"Очень доволен, это был конструктивный разговор", — сказал Мерен.