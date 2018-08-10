МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Бумаги металлургических компаний РФ завершили торги пятницы на Лондонской фондовой бирже снижением, а акции Evraz упали в цене почти на 9%, следует из данных торгов.

По итогам торгов акции Evraz подешевели на 8,99%, до 510 долларов, Polymetal — на 2,33%, до 654,2 доллара. Глобальные депозитарные расписки (GDR) "Норникеля" снизились в стоимости на 3,55%, до 15,92 доллара, "Северстали" — на 4,29%, до 14,5 доллара, НЛМК — на 7,92%, до 22,1 доллара.

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов ранее предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год.

На Московской бирже акции металлургических компаний РФ завершили торги падением в среднем на 3,5%.