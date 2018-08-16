МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга в минусе, обеспокоенность вокруг Турции продолжила сдерживать индексы региона, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,66% — до 2705,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 0,99%, до 1467,12 пункта. Гонконгский Hang Seng Index сократился на 0,82% — до 27100,06 пункта, корейский KOSPI — на 0,8%, до 2240,8 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,05%, до 22192,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 6328,3 пункта.

Колебания курса турецкой лиры вызвали обеспокоенность на рынках на текущей неделе. Президент США Дональд Трамп 10 августа заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Турция на этой неделе в ответ на действия США резко повысила пошлины на ввоз ряда американских товаров. Сейчас курс составляет около 5,8 лиры за доллар, в начале года показатель составлял примерно 3,7 лиры за доллар.

Новости из КНР при этом не смогли вывести торги в позитивную динамику. Ранее в четверг власти страны сообщили, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для консультаций по торговым вопросам.

По мнению старшего стратега по развивающимся рынкам SEB Пера Хаммарлунда (Per Hammarlund), которое приводит агентство Рейтер, новостей из Китая оказалось недостаточно, чтобы поднять настроения на рынке. "Тенденция, которую мы наблюдали с января, продолжается — рост замедляется, существуют опасения по поводу устойчивости уровня долга развивающихся экономик, и это ослабляет склонность к риску", — считает эксперт.