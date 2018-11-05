МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Основные биржи Китая открылись небольшим снижением на фоне вступления в силу санкций против Ирана, свидетельствуют данные торгов.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 9.28 (4.28 мск) снижался на 0,41% — до 2665,43 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component Index опускался на 0,45% — до 7831,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index сократился на 1,65%, до 26050,34 пункта.

Пятого ноября вступают в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.