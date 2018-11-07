МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) пересматривает правила биржевой торговли нефтепродуктами на фоне усилий правительства по стабилизации рынка топлива в РФ, говорится в сообщении на сайте биржи.

"СПбМТСБ начало реализацию следующих мероприятий по совершенствованию правил биржевой торговли нефтепродуктами с учетом поступающих предложений от участников биржевого рынка", — говорится в сообщении.

В частности, для трейдеров будут введены повышенные ставки денежного обеспечения при продаже бензина и дизтоплива "на базисах поставки франко-станция отправления нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ)". Некоторым категориям участников торгов запретят "осуществлять реализацию товара в денежное обеспечение", а сроки подачи отгрузочной разнарядки будут сокращены до одного дня.

Биржа также решила упразднить категорию участников торгов "временный член секции", ввести штрафы за любые формы отказа от исполнения биржевого договора поставки и повысить плату за сверхнормативные заявки. Кроме того, для участников, осуществляющих вторичные продажи, планируется ввести обязательную оплату транспортных расходов покупателями через клиринговую организацию по факту завершения поставки.