МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром незначительно дорожает по отношению к мировым валютам на фоне итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 96,78 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1346 доллара с 1,1364 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 113,9 иены за доллар со 114,06 иены на прошлых торгах.

Участники торгов обратили внимание на решения ФРС США по итогам двухдневного ноябрьского заседания. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и при этом отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Федрезерв полагает, что показатель инфляции вблизи целевой отметки в 2%, хорошие условия на рынке труда и устойчивый рост экономической активности дают возможность продолжить повышение процентной ставки.

Инвесторы расценили заявление регулятора как сигнал к тому, что на следующем заседании в декабре ФРС в четвертый раз в текущем году повысит базовую ставку, что благоприятно для курса доллара.

"ФРС настроена повысить ставку в декабре. Регулятор сохраняет спокойствие, несмотря на коррекцию на фондовом рынке в октябре", — приводит агентство Рейтер слова главы отдела по валютной стратегии National Australia Bank Рэя Аттрилла (Ray Attrill).