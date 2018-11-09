МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером не демонстрирует однозначной динамики, поскольку снижение доходности гособлигаций США ослабляет американскую валюту, при этом доллар дорожает по отношению к евро, в то время как инвесторы продолжают оценивать итоги ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.00 мск курс евро к доллару опускался до 1,1352 доллара с 1,1364 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 113,73 иены за доллар со 114,06 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,07%, до 96,79 пункта.

В центре внимания рынков остаются решения ФРС США по итогам двухдневного ноябрьского заседания. Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. В пресс-релизе регулятор отметил, что экономическая ситуация дает возможность продолжить повышение процентной ставки. Ожидания ужесточения монетарной политики ФРС оказывают поддержку курсу американской валюты.

С другой стороны, доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижается на 4,3 базисных пункта, до 3,189%. При этом ранее в ходе торгов показатель достигал 3,236%. Снижение доходности бондов негативно сказывается на курсе американской валюты.

Помимо этого, инвесторы оценивают неоднозначную внутреннюю американскую статистику. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 98,3 пункта с октябрьского уровня в 98,6 пункта. Аналитики ожидали более сильного снижения показателя — до 98 пунктов.