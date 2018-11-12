МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
22:30 USD США — Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Polymetal Int — День инвестора и аналитика /Лондон/

 

 

 

 

 

 

 RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 9м2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 