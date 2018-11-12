МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|22:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Polymetal Int — День инвестора и аналитика /Лондон/
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|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 9м2018
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|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018 и телеконференция менеджмента
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