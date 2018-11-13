МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторник без единой динамики, негативно сказалась на торгах отрицательная динамика индексов США, но новости о торговых отношениях Штатов и Китая поддержали торги, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,93%, до 2654,88 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,63%, до 1383,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,62%, до 25792,87 пункта, корейский KOSPI — снизился на 0,44%, до 2071,23 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 2,06%, до 21810,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,8%, до 5834,2 пункта.

Американские индексы в понедельник упали на 2-3% на фоне падения акций Apple и Goldman Sachs на 5,04% и 7,5% соответственно, что оказало давление на техсектор. Акции Japan Display потеряли 9,5% цены, Murata Mfg — 4,8%, TDK — 6,3%.

Позитив на рынки привнесла новость СМИ о торговых отношениях Китая и США. По сообщению газеты South China Morning Post, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ближайшее время собирается посетить США для переговоров с американскими партнерами для смягчения торговых трений на фоне предстоящей встречи лидеров двух стран на полях саммита G20.

"Эти новости были восприняты как положительный исход. Поэтому мы наблюдаем значительное улучшение настроений на рынках. Новости хорошие, но все еще есть некоторая осторожность. Нам определенно нужно больше деталей", — приводит агентство Рейтер мнение маркетингового стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).