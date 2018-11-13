МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Спрос на "длинные" пятилетние еврооблигации "Газпрома" превышает 1 миллиард евро, сообщил источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска с погашением в январе 2024 года составлял около 3,125% годовых, но в ходе сбора заявок эмитент снизил его до 2,95-3,05% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.

В понедельник источник агентства в банковских кругах сообщал о планах "Газпрома" разместить пятилетние евробонды в евро в зависимости от конъюнктуры рынка.

Предыдущий раз "Газпром" выходил на публичный внешний рынок заимствований с евробондами в евро в марте. Тогда газовый концерн разместил восьмилетние еврооблигации объемом 750 миллионов евро с доходностью 2,5% годовых. Большую часть еврооблигаций выпуска выкупили инвесторы из Германии, при этом спрос на пике составил 2,3 миллиарда евро.

В конце февраля "Газпром" также разместил пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45% годовых.