МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс ЕВРО опустился ниже 75 руб впервые со 2 ноября. Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.
Курс ЕВРО опустился ниже 75 руб впервые со 2 ноября
https://1prime.ru/Financial_market/20181115/829443652.html
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс ЕВРО опустился ниже 75 руб впервые со 2 ноября. Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20181115/829443652.html
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