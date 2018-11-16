МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рубль днем снижается в рамках коррекции к основным резервным валютам после предыдущих двух дней уверенного роста.

Словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной слегка надавили на российскую валюту, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.01 мск повышался на 21 копейку — до 66,11 рубля, курс евро — на 19 копеек и равнялся 74,87 рубля.

РУБЛЬ – КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта днем снижалась против доллара и евро после уверенного роста в течение двух дней подряд, составившего 3,4% против американской валюты.

Определенное давление на рубль перед выходными исходит от слов председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что при принятии решения о возобновлении покупок на рынке валюты для Минфина (видимо, уже в январе 2019 года) регулятор будет учитывать не величину курса рубля, а волатильность рынка, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.

При этом рынок нефти корректируется в направлении 68 долларов за баррель после провала во вторник в район 64,6 доллара. Однако рубль в последнее время слабо реагирует на динамику нефтяных котировок – ни на снижение, ни на их рост.

В итоге, доллар и евро днем повышались против рубля на 0,3% каждый, а рублевая цена нефти колебалась выше уровня 4,45 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"С точки зрения технического анализа, пара доллар-рубль торгуется около важного уровня поддержки, и его успешное пробитие вниз может открыть дорогу к отметкам 64,5-65 рублей за доллар уже в ближайшее время", — оценил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

На следующей неделе нефтяной рынок, заставивший инвесторов поволноваться в последнее время, может продолжить оказывать поддержку российской валюте, считает руководитель инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Иван Нечаев.

"Даже в случае снижения нефтяных котировок, уменьшение краткосрочных рисков по введению следующего пула санкций будет выступать существенным фактором поддержки для российской национальной валюты", — добавил он.