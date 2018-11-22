МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple восстановила производство смартфонов модели iPhone X, представленных в прошлом году, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Поставщики Apple… недавно возобновили изготовление модели iPhone X 2017 года, которую Apple прекратила продавать в собственных магазинах", — пишет издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Такой шаг компания рассматривает как способ увеличения продаж и рентабельности, поскольку компоненты зачастую стоят меньше, а производственное оборудование обесценивается, отмечает один из источников.

Источники, связанные с цепью поставок, передали газете, что восстановление производства iPhone X частично связано с контрактом между американской компанией и Samsung SDI, крупным поставщиком дисплеев на органических светодиодах (OLED) для iPhone X. Apple нужно приобрести определенное количество дисплеев у южнокорейского производителя, отмечают источники.

Ранее в ноябре издание сообщало, что в связи со слабым спросом на новые смартфоны компания за последние несколько недель сократила заказы на производство трех моделей iPhone, запущенных в сентябре текущего года — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.