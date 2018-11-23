МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу на фоне опасений относительно того, что грядущий саммит G20 не сможет обеспечить прогресс в разрешении торговых противоречий США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.10 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,57% — до 2,784 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 0,32% — до 6255 долларов за тонну, алюминия — снизилась на 0,36%, до 1946,5 доллара, цинка — повысилась на 0,55%, до 2582 долларов за тонну.

Участники торгов ждут саммита "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь заявил в пятницу, что Китай будет выступать решительно против и не приемлет заявлений и действий во время саммита G20, которые будут подрывать его коренные интересы.

Президент США Дональд Трамп в четверг не исключил, что может прийти к соглашению с КНР по торговле уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине.

Однако данное заявление Трампа не успокоило рынки. Трейдеры опасаются, что грядущий саммит не принесет положительных изменений в затянувшийся торговый конфликт США и Китая, и он продолжит оказывать негативное влияние на экономику Поднебесной и как следствие, на ее спрос на промышленные металлы.