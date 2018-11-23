МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Рынок акций представляет собой сложную финансовую систему, на нем обращаются акции разной ликвидности – как "голубые фишки", так и спекулятивные бумаги. Эмитенты (компания или лицо, выпускающее акции) размещают свои бумаги на бирже для привлечения средств на корпоративные нужды. Инвесторы, в свою очередь, приобретают ценные бумаги компании для обогащения и получения прибыли.

На котировки акций влияет множество факторов, вызывающих движение в красную или зеленую зону. В зависимости от окраса той или иной новости капитализация (общая стоимость) компании может расти или сокращаться.

КАК СТАТЬ "ГОЛУБОЙ ФИШКОЙ"

Прежде чем стать полноценной "голубой фишкой", компания должна провести IPO (Initial Public Offering) – размещение акций на бирже, что позволяет ей выйти на рынок капитала. Это один из важнейших сегментов финансовой системы, так как именно он позволяет наиболее эффективно перераспределять средства участников фондового рынка. За счет IPO эмитент получает средства на развитие бизнеса, а инвесторы — право на долю в компании.

Акции не индивидуальны, то есть при необходимости могут быть проданы, переданы другому лицу в управление, заложены.

Чтобы акции компании были отнесены к разряду "голубых фишек" после размещения, они должны быть ликвидными, то есть легко перепродаваемыми с минимальными для продавца потерями. Помимо этого, такие ценные бумаги должны показывать стабильный рост, а компания-эмитент иметь высокий уровень капитализации.

При этом стандартизованных критериев, по которому компанию относят к разряду "голубых фишек" или отправляют в ряды "второго эшелона", не существует.

ГДЕ БРАТЬ "ГОЛУБЫЕ ФИШКИ"

"Голубая фишка" – условное обозначение высоколиквидной, то есть очень качественной биржевой акции. Термин "голубая фишка" пришел на фондовый рынок из казино: фишки этого цвета имели наибольшую стоимостью в игре.

Зачастую такие бумаги принадлежат наиболее крупным и надежным компаниям со стабильной доходностью (показатель, который определяется как отношение дохода от акций к ее рыночной стоимости). "Голубыми фишками" называют также и сами компании.

Именно "голубые фишки" являются локомотивом любой биржи, то есть бумагами, на движение которых ориентируются инвесторы, и за трендом которых следуют все остальные компании, котирующиеся на бирже.

Зачастую "голубые фишки" входят в отдельный биржевой индекс, либо занимают верхние строчки основных индексов. Например, американский индекс Dow Jones 30 включает 30 крупнейших американских компаний, котируемых на бирже — в их числе Apple, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, Exxon Mobil, Goldman Sachs, Visa, Pfizer, Procter & Gamble.

"Индекс "голубых фишек" Мосбиржи" рассчитывается на основании цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка.

В России "голубыми фишками" являются "Лукойл", Сбербанк, "Газпром", "Новатэк", "Норильский никель", "Роснефть", "Татнефть", "Яндекс", "Алроса", "Сургутнефтегаз", МТС, "Магнит", X5 Retail Group, "Северсталь", ВТБ.

По состоянию на сентябрь 2018 года индекс на 57,9% состоял из компаний нефтегазового сектора, на 19,4% из компаний финансового сектора, на 11,3% из металлургических компаний, на 8,4% из компаний потребительского сектора и на 3% — телекоммуникационного. Расчет индекса ведется на основании цен акций, выраженных в рублях.

КАК КУПИТЬ "ГОЛУБУЮ ФИШКУ"

Чтобы приобрести акции, в том числе и "голубые фишки", необходимо открыть в специализированной (брокерской) компании брокерский счет – виртуальный кошелек, на который положить определенную сумму денег. При открытии счета необходимо выбрать биржевую стратегию: например, она может быть рисковой или сберегательной, после чего сообщить об этом своему маклеру (биржевому посреднику).

Учитывая стратегию, маклер будет давать рекомендации по структуре портфеля. При этом владелец брокерского счета может покупать или продавать акции без участия брокера, самостоятельно, с помощью предоставленного компанией программного обеспечения.

ГОЛУБАЯ ФИШКА = ВЫСОКИЙ ДОХОД?

При этом зарабатывать деньги можно не только покупая "голубые фишки". Акции приносят инвестору прибыль двумя способами: за счет увеличения курсовой стоимости и за счет выплат дивидендов. Высокая доходность чаще всего характеризуется высокими рисками. Чаще всего большую доходность показывают компании средней и малой капитализации. Например, по итогам прошлого года, на российском рынке лидерами по доходности, которая иногда превосходила 100% и 200%, оказались неликвидные акции.

Так, например, акции горнодобывающего предприятия "Тучковский комбинат строительных материалов" (ТКСМ) показали доходность в 2017 году в 280%, акции Бест Эффортс Банка – 222%, акции девелопера "Опин" ("Инград") – 173%, привилегированные акции "Красного Октября" – 169%.

Такой рост обычно не обоснован фундаментальными факторами, а является спекулятивной игрой участников рынка.