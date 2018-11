МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Акции ряда крупнейших китайских технологических фирм, в том числе одни из наиболее пострадавших бумаг на мировом фондовом рынке в этом году, в ноябре перешли к росту, в то время как бумаги американских технологических гигантов слабеют, говорится в статье DOw Jones.

Акции китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd., титана интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd. и производителя смартфонов Xiaomi Corp. в ноябре растут в противовес бумагам так называемой группы FAANG. К ней относят акции пяти крупных технологических фирм: Facebook Inc., Apple<AAPL> Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc. и Alphabet Inc. В этом месяце их капитализация сократилась на сотни миллиардов долларов по сравнению с началом октября. Акции Microsoft<MSFT> Corp., второй по величине компании США по рыночной стоимости, тоже подешевели.

Инвесторы говорят, что оценка бумаг китайских компаний, снижавшихся большую часть года, теперь выглядит привлекательно.

Акции Tencent, которая на прошлой неделе опубликовала результаты, превзошедшие ожидания, в ноябре прибавили 9,1%. Для них ноябрь, скорее всего, станет лучшем месяцем в плане роста с января. Акции Alibaba, поднявшиеся на 5%, демонстрируют лучший месячный прирост с мая. Бумаги Xiaomi в этом месяце подскочили на 19%. Ранее в ноябре компания сообщила, что в 3-м квартале получила прибыль благодаря росту продаж премиальных смартфонов.

Бумаги американских компаний в какой-то степени просто пытаются сравняться со своими азиатскими конкурентами, в то время как инвесторы пересматривают завышенные оценки и ожидания роста. "Некоторые технологические компании в США переоценены, в то время как в Китае некоторые из указанных компаний недооценены", — считает Томас Пулауэк, глава азиатского подразделения диверсифицированных активов в T. Rowe Price.

В 2018 году у большинства акций крупных американских технологических фирм результаты оказались лучше, чем у их китайских конкурентов. Apple, Amazon.com и Netflix демонстрируют прирост с начала года. Бумаги Alphabet в целом торгуются нейтрально, а бумаги Facebook<FB> ушли в глубокий минус.

Для сравнения, Tencent с начала 2018 года потеряла более четверти своей рыночной капитализации, капитализация Alibaba с начала года упала на 13%, а рыночная стоимость Xiaomi с июльского IPO уменьшилась на 14%.

Впрочем, акции не всех китайских технологических фирм в ноябре растут. Бумаги гиганта поисковых систем Baidu Inc. в ноябре опустились на 3,2%, а с начала года упали более чем на 20%. Бумаги интернет-ретейлера JD.com Inc. на этой неделе достигли рекордного минимума после того, как его выручка за 3-й квартал не оправдала ожиданий. Кроме того, вопросы вызывает судьба ее генерального директора Лю Цяндуна, который в этом году был арестован в Мемфисе по подозрению в изнасиловании. В текущем году рыночная капитализация JD сократилась более чем наполовину.

Эндрю Свон, глава подразделения акций азиатских и мировых развивающихся рынков в BlackRock, по-прежнему с осторожностью относится к бумагам китайских технологических фирм в связи с замедлением роста прибыли и ужесточением регулирования.

"С этими компаниями были связаны очень высокие ожидания, – говорит он. – Получилось так, что в секторе, который многие годы рос с темпом 30%, прекратился рост прибыли. Думаю, такая ситуация сохранится еще какое-то время".