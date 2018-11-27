МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Цены на природный газ за последний год выросли на 51%, но при этом акции газовых компаний не показали столь же впечатляющей динамики.

Акции почти всех компаний-производителей природного газа снизились по сравнению с уровнями годовой давности. Такая динамика выступает признаком того, что многие инвесторы не ожидают продолжения недавнего скачка цен на природный газ, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Цены на природный газ в последнее время привлекали повышенное внимание быков на сырьевом рынке. В этом месяце котировки подскочили на 30%, до 4,248 доллара за млн БТЕ, так как необычно холодная погода привела к сокращению запасов, которые на момент начала отопительного сезона находились на самом низком уровне с 2005 года.

Тем временем экспорт природного газа из США продолжает расти на фоне открытия в этом месяце экспортного терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Корпус-Кристи в Техасе. Объем газа, используемого на электростанциях для генерации электроэнергии, также может достигнуть годового рекорда.

Дополнительный спрос – это хорошие новости для сконцентрированных на газе компаний, производство которых обновляет рекорды. Однако этот фактор не привел к росту их акций. За последний год бумаги производителей газа Range Resources, Cabot Oil & Gas and Antero Resources, расположенных в районе гор Аппалачи, упали в цене на 12%, 15% и 26% соответственно. Акции Southwestern Energy потеряли 18%, а бумаги Ultra Petroleum, которая добывает газ вдали от основного рынка, в штате Вайоминг, обвалились на 84%.

Джей Рейм, портфельный менеджер из Reaves Asset Management, будет следить за компаниями Cabot и EQT, чтобы понять, смогут ли они на долгосрочной основе финансировать операционную деятельность по бурению и осуществлять привлекательные для акционеров меры, такие, как обратный выкуп акций и выплата дивидендов. Более высокие цены на газ привлекли внимание Рейма, но не побудили его инвестировать в акции компаний-производителей газа.

“Дополнительный доход, которые получат компании в этом месяце, будет неплох, но он не изменяет перспективы их стоимости в 2020 году”, — полагает Рейм.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch недавно повысили прогноз по ценам природного газа на эту зиму до 4 долларов с 3,40 доллара, но оставили без изменений прогноз по средней цене на 2020 год на уровне 2,55 доллара. “Мы ожидаем, что после этой зимы добыча будет превосходить рост спроса, а это приведет к тому, что запасы будут выше нормы”, — отметили они.

Торги на фьючерсном рынке демонстрируют, что такого мнения придерживаются многие. Хотя фьючерсные контракты на газ с поставкой этой зимой торгуются выше или около 4 долларов, цена на фьючерсы с поставкой в апреле резко падает, примерно до 2,86 доллара, отметили в FactSet.

По словам аналитиков Sanford C. Bernstein & Co., их клиенты в основном собираются ждать, пока котировки апрельских и более поздних фьючерсов не поднимутся выше 3 долларов, чтобы перевести средства в акции компаний-производителей природного газа из акций компаний, добывающих нефть.

Оттоку инвестиций из акций компаний, добывающих нефть, по словам аналитиков, может поспособствовать такое резкое падение цен на нефть, при котором активность в нефтяном секторе Пермского бассейна в Западном Техасе будет ограничена. В этом регионе добываются большие объемы природного газа, являющегося побочным продуктом нефтедобычи, наводняющие рынок. До сих пор компании, добывающие нефть, реагировали на падение котировок нефти WTI увеличением числа нефтяных буровых установок в Пермском бассейне. Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc., по состоянию на пятницу число нефтяных буровых установок в Пермском бассейне составляло 493, причем большинство из них работает с начала 2015 года.

Производители газа могут помочь себе, зафиксировав цены для будущей добычи, отметил Майкл Брэдли из Tudor, Pickering, Holt & Co.

“При ценах выше 3 долларов нужно хеджировать как можно больше. Я не думаю, что рыночные факторы в следующие 2-3 года могут оправдать цены на газ выше 3 долларов”, — добавил он.