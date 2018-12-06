МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.39 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,99% — до 6,49 доллара, "Лукойла" — на 0,49%, до 77,88 доллара, "Новатэка" — на 1,1%, до 170,8 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,06% — до 4,85 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 2,49%, до 28,85 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,04% — до 1,24 доллара, Сбербанка — на 1,56%, до 11,66 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 1,7%, до 16,73 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,72% — до 18,92 доллара, "Северстали" — росли на 0,39%, до 14,29 доллара, НЛМК — повышались на 0,47%, до 23,52 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 0,02% — до 13,42 доллара, "Ленты" — на 0,28%, до 3,51 доллара. Бумаги АФК "Система" дешевели на 0,04% — до 2,51 доллара.