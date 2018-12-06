МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг открылись резким снижением на фоне падения нефтяных цен, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.48 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 1,74% — до 2466,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,45%, до 7054,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,65%, до 2655,58 пункта.

Акции нефтедобывающих компаний снижаются в четверг на фоне падения нефтяных котировок. Бумаги Chevron в минусе на 3%, Exxon Mobil — на 2%. Цены на нефть снижаются на 1,6-2%, ранее в ходе торгов они падали на 5%.

В Вене проходит конференция участников ОПЕК, в пятницу пройдет заседание министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Потрясением для рынков также стал арест финансового директора компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая задержана в Канаде по запросу США и якобы подозревается в нарушении санкций по Ирану.

"Рынок сбился с толку, не потому что задержан случайный китайский менеджер. Это на самом деле является триггером, который может усугубить торговые проблемы. Продвинулись ли мы (США —ред.) в сделке с Китаем? Рынок отвечает на это, что нет", — приводит издание The Wall Street Journal мнение трейдера на фондовых рынках Robert W. Baird Майкла Антонелли (Michael Antonelli).