МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника в "зеленой зоне", инвесторы позитивно оценили новости о прогрессе в деэскалации торгового конфликта между США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 1,28%, до 6807,75 пункта, французский CAC 40 — на 1,35%, до 4806,2 пункта, немецкий DAX — на 1,48%, до 10779,08 пункта.

Во вторник инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение агентства Блумберг о том, что Китай может снизить пошлины на ввозимые из США автомобили до 15% с действующих 40% — соответствующее предложение внесено в Госсовет КНР и будет рассмотрено в ближайшие несколько дней.

По мнению аналитика Spreadex Коннора Кэмпбелла (Connor Campbell), которое приводит агентство Рейтер, сообщение о возможном снижении пошлин на импорт американских автомобилей успокоило рынки, так как показывает, что КНР и США готовы придерживаться договоренностей, достигнутых на саммите G20 в Аргентине, несмотря на скандал с заместителем председателя правления Huawei.

Поддержку биржам также оказали макростатистические данные Германии. Центр исследований экономики Европы (ZEW) сообщил, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в декабре подскочил до отметки минус 17,5 пункта с минус 24,1 пункта в ноябре, хотя аналитики ждали снижения индикатора до минус 25 пунктов.

В среду рынки будут ожидать публикацию данных по промпроизводству в еврозоне европейским статистическим агентством Евростат. Согласно прогнозу аналитиков, объем промышленного производства в еврозоне в октябре вырос на 0,2% в месячном выражении, а в годовом — на 0,7%.