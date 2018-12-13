МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы перешли к снижению в четверг в рамках фиксации прибыли инвесторами после роста рынков днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.14 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,06%, до 6876,49 пункта, французский CAC 40 — на 0,26%, до 4896,44 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 10897,3 пункта.

В четверг на европейских рынках отмечаются распродажи после того, как днем ранее они выросли на 1-2% на фоне улучшения перспектив торговых отношений США и КНР после новых заявлений Дональда Трампа о продолжающихся телефонных переговорах между сторонами.

Рынки также обратили внимание на новость о том, что в среду лидер Консервативной партии Великобритании и премьер-министр страны Тереза Мэй смогла выиграть голосование о доверии, проведенное руководящим комитетом партии консерваторов. В ходе голосования Мэй получила поддержку 200 парламентариев, против высказались 117 человек. Таким образом, Мэй сохранит за собой нынешние государственные должности. "Инвесторы вздохнули с облегчением после того, как один из наихудших сценариев не оправдался", — сказал агентству Франс Пресс аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes).

Теперь инвесторы ждут решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по дальнейшей денежно-кредитной политике регулятора, которое будет озвучено позднее в четверг. Согласно прогнозам аналитиков, регулятор сохранит базовую ставку на нулевом уровне и решит завершить с 2019 года программу покупки активов.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Германии. По окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), инфляция в Германии в ноябре в годовом выражении составила 2,3%. В месячном выражении была зафиксирована инфляция на уровне 0,1%. Показатели совпали с прогнозом аналитиков.