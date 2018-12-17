МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|1%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|2%
|2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|-0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|13,1 млрд евро
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|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь)
|10
|-7
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (декабрь)
|23,3
|21,5
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (октябрь)
|7,7 млрд канад. долл
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 04.12.2018)
|7,406955 (1П2017) + 6,8 (9м2017) + 5,656712 (фин) — див-д 2017
|17,75 (9м2018) — див-д 2018
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|RUR
|Газпром — СД (сделка по приобретению акций "Газпром — Южная Осетия", вопрос об участии председателя правления "Газпрома" А.Б. Миллера в наблюдательном совете РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)
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|RUR
|Детский мир — СД (бюджет на 2019)
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