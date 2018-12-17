МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 1% 1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 2% 2%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,2% -0,2%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (октябрь) 13,1 млрд евро

 

 
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь) 10 -7
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (декабрь) 23,3 21,5
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (октябрь) 7,7 млрд канад. долл

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 04.12.2018) 7,406955 (1П2017) + 6,8 (9м2017) + 5,656712 (фин) — див-д 2017 17,75 (9м2018) — див-д 2018

 

 

 RUR Газпром — СД (сделка по приобретению акций "Газпром — Южная Осетия", вопрос об участии председателя правления "Газпрома" А.Б. Миллера в наблюдательном совете РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)

 

 

 

 

 

 

 RUR Детский мир — СД (бюджет на 2019)

 

 

 

 