МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Хотя у инвесторов есть причины для беспокойства после нескольких нестабильных месяцев, американские рынки в преддверии 2019 года все еще выглядят привлекательно.

Общая прибыль компаний из индекса S&P 500 в этом году, как ожидается, вырастет на 22%, в результате чего мультипликатор цена/прогнозная прибыль по индексу составит 15х. По сравнению с прошлыми годами это низкий мультипликатор, говорится в статье Dow Jones.

Для инвесторов, анализирующих перспективы следующего года, важным вопросом является выбор секторов. Сейчас есть три альтернативы: защитные акции (коммунальные компании, инвестиционные фонды недвижимости, медицинские фирмы и сектор базовых потребительских товаров), компании, чувствительные к экономической ситуации (банки, ритейлеры и промышленные фирмы), или "акции роста" (главным образом – технологический сектор).

Barron's уже девятый год подряд представляет свой список фаворитов на ближайшие 12 месяцев. Стоит признать, что ранее результаты фаворитов Barron's были неоднозначными. За 2018 год доходность списка составила —2,2%, на 4 процентных пункта ниже доходности S&P 500, однако в 2017 году результат списка фаворитов Barron's превысил доходность индекса на 7 п. п.

В этот раз Barron's делает выбор в пользу компаний, чувствительных к экономической обстановке, и стоимостных акций. В число фаворитов вошли акции семи компаний –Alphabet, Apple<AAPL>, Bank of America, Caterpillar, Chevron, Daimler и Delta Air Lines.

Alphabet

В числе фирм с мегакапитализацией материнская компания Google остается одной из самых привлекательных компаний роста благодаря доминирующей и прибыльной поисково-рекламной платформе, которую Вашингтон вряд ли подвергнет регуляторным мерам.

Компания, также владеющая YouTube, Android и бизнесом облачных компьютерных вычислений, опровергла закон больших чисел: квартальный рост ее выручки составляет минимум 20%, несмотря на высокие годовые продажи, превышающие 100 млрд долларов.

Акции Alphabet сейчас торгуются примерно на отметке 1062 долларов, и, похоже, их оценка обоснована. Она составляет 23х к прибыли за 2019 год, которая, по расчетам, достигнет 47 долларов на акцию. Соотношение цена/прибыль завышает оценку Alphabet, потому что чистые денежные средства компании равны 102 млрд долларов, или примерно 145 долларов на акцию. При этом годовой убыток Alphabet в бизнесе "другие проекты", в который входит Waymo, лидирующая в сегменте технологий беспилотного вождения, составляет около 3 долларов. Однако убытки от этого сегмента не определяют его стоимость. Waymo, которая позднее в этом году планирует запустить коммерческий сервис, по оценкам аналитиков, может стоит минимум 50 млрд долларов.

Аналитик RBC Capital Markets Марк Махани назвал Alphabet "базовой потребительской интернет-компанией", которая теснит традиционных производителей товаров широкого потребления, например Coca-Cola и Procter & Gamble, оказавшихся в последние 10 лет в числе отстающих. Он и другие оптимистично настроенные аналитики оценивают Alphabet примерно в 1400 долларов за акцию.

Apple

На сколько еще могут упасть акции Apple? Возможно, не намного.

В свете разочаровывающей отчетности за сентябрьский квартал акции Apple упали более чем на 20% — до 171 доллара. Уолл-стрит отреагировала на слабый прогноз на текущий квартал, сокращения объемов производства у поставщиков iPhone, а также решение компании отказаться от публикации показателей продаж iPhone, iPad и Maс. Это указывает на то, что крайне важные продажи iPhone могут продолжить снижаться.

Тем не менее оценка компании выглядит привлекательно, а риски для прибыли за текущий год ограничены, даже если предположить сокращение продаж iPhone на 5-10%. Сейчас акции Apple торгуются на уровне 13х к прогнозируемой прибыли в 13,30 доллара на акцию за финансовый год, завершающийся в сентябре. Если не учитывать чистые денежные средства в размере 25 долларов на акцию, которыми располагает компания, соотношение P/E составляет примерно 11х.

"Трудно предположить, что прибыль опустится ниже показателя за 2018 фингод, равного 11,91 доллара, поскольку вклад бизнесов услуг и мобильных устройств, а также программы обратного выкупа акций достаточно ощутим в годовом выражении", — написал недавно аналитик Bernstein Тони Сакконаги.

Аналитик Piper Jaffray Майкл Олсон на прошлой неделе написал, что "слабые международные продажи iPhone и разочарование по поводу будущего освещения финансовых показателей в целом учтены в цене акций". Он сохранил рекомендацию "выше рынка" по бумагам Apple, но понизил их целевую стоимость с 250 до 222 долларов.

Выручка, которую Apple получает от высокомаржинальных услуг, включая App Store, Apple Music и Apple Care, в минувшем году выросла на 24% — до 37 млрд долларов, а в 2020 году она, скорее всего, достигнет 50 млрд долларов. На прошлой неделе Barron's предположила, что компания могла бы объединить некоторые свои услуги или iPhone с услугами в привлекательный сервис с ежемесячно оплачиваемой подпиской.

В следующем году крупным покупателем акций Apple выступит сама компания. Она объявила о самом крупном в мире обратном выкупе акций: ожидается, что в текущем фингоду Apple выкупит акции примерно на 70 млрд долларов – это 8% всех бумаг свободном обращении. Кроме того, доходность инвесторов составит 1,8%.

Bank of America

Оценки крупных банков выглядят привлекательно после мощной волны продаж в 4-м квартале, вызванной опасениями насчет состояния экономики и финансовых рынков.

Эти опасения выглядят чрезмерными, поскольку "большая шестерка" американских банков – Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo – сможет увеличивать прибыль даже при замедлении экономического роста и сохранении волатильности на рынках.

Bank of America занимает исключительное место благодаря ведущей франшизе потребительского банкинга в США, высокодоходному бизнесу по управлению состояниями Merrill Lynch и недооцениваемой команде менеджеров во главе с гендиректором Брайаном Мойниханом.

Акции банка подешевели на 16% с начала квартала и торгуются по 25 долларов, всего в 10 раз выше прогнозной прибыли за 2018 год (2,58 доллара на акцию). Их мультипликатор к прогнозной прибыли за следующий год (2,87 доллара на акцию) составляет менее 9х.

Кроме того, банк принял один из наиболее агрессивных в своем сегменте планов возврата капитала акционерам. За год по июнь 2019 года он планирует выплатить инвесторам почти 10% своей рыночной стоимости – преимущественно в виде выкупа акций, а также в виде дивидендов. Доходность акций составляет 2,5%.

"Bank of America делает свою работу хорошо", — указывает Майк Майо, банковский аналитик в Wells Fargo. Аналитик настроен оптимистично и ожидает сильного роста прибыли банка в ближайшие годы, несмотря на возможность ослабления экономики, поскольку Bank of America продолжает сдерживать рост расходов, которые увеличиваются медленнее, чем его выручка.

"Вопрос не в том, будут ли расти прибыли, — считает аналитик. – Вопрос только в масштабах этого роста". Майо ожидает, что прибыль банка в 2022 году может достигнуть 4 долларов на акцию, что превышает оценку на текущий год более чем на 50%. Он также сохраняет рейтинг акций "выше рынка" и целевую стоимость в 37 долларов.

Caterpillar

Акции Caterpillar, ведущей машиностроительной компании США, в этом году упали на 20%, до 126 долларов, хотя ее прибыль, судя по уже опубликованным отчетам, подскочила на 70%.

Падение акций связано с флагманским положением Caterpillar в мировом промышленном секторе. На Уолл-стрит сомневаются в перспективах роста мировой экономики, что отражается и на бумагах Caterpillar. Они дешевы: прогнозная прибыль на акцию на 2019 год составляет 12,87 доллара, то есть при текущей стоимости их форвардный мультипликатор цена/прибыль равен 10. Доходность составляет 2,7%. В начале 2018 года форвардный мультипликатор был равен 16х.

Три основных подразделения Caterpillar – строительной, добывающей и электроэнергетической техники – отчитываются о повышении прибыли. Особенно хорошо дела идут в сегменте горнорудной техники, где спрос начал расти после многолетнего затишья. Генеральный директор Caterpillar Джим Амплби уделяет большое внимание "рентабельному росту". Компания намерена добиться этого за счет повышения цен на 1%–4% в начале 2019 года.

Аналитик J.P. Morgan Энн Дигнан предрекает Caterpillar "длительный цикл роста". У нее акциям Caterpillar присвоен рейтинг "выше рынка" с целевой стоимостью 188 долларов. Нет сомнений в том, что акции Caterpillar резко подорожают, если Китай и США подпишут внешнеторговое соглашение.

Chevron

Chevron выделяется среди других крупных нефтегазовых компаний полного цикла стабильностью дивидендов, надежностью баланса и перспективами наращивания добычи.

Chevron завершила масштабную программу капиталовложений, в том числе закончила строительство двух крупных терминалов по производству СПГ в Австралии. Компания получает значительный денежный поток. Ей принадлежат богатые участки в Пермском бассейне в штатах Техас и Нью-Мексико.

Акции Chevron за этот год подешевели на 7% до 116 долларов. Их доходность составляет 3,9%, а мультипликатор цена/прибыль с учетом прогнозной прибыли на акцию в 9 долларов равен 13х. Ранее аналитики Barron's благосклонно отзывались об основном сопернике Chevron – Exxon Mobil. С тех пор акции Exxon Mobil опередили Chevron по росту, что лишь повышает привлекательность вложений в Chevron.

За последние два месяца нефть подешевела на 30%. Инвесторы вновь сомневаются в стабильности дивидендов, однако Chevron на общем фоне выглядит убедительно. Она заявляет о готовности выплачивать дивиденд даже в том случае, если баррель нефти Brent подешевеет до 50 долларов против текущих 60 долларов. Аналитики полагают, что Chevron будет ежегодно постепенно повышать дивиденд, сохраняя небольшую программу выкупа акций, начатую в 3-м квартале.

"Chevron обладает привлекательной международной базой активов и способна значительно нарастить добычу, сохраняя превосходную денежную маржу в сравнении с другими мировыми нефтегазовыми компаниями полного цикла", – написал на прошлой неделе аналитик J.P. Morgan Фил Греш. У него акциям Chevron присвоен рейтинг "выше рынка" с целевой стоимостью 144 доллара.

Шесть из последних семи лет сектор интегрированных нефтегазовых компаний в составе S&P 500 отставал от широкого рынка. Акции Chevron с 2011 года подорожали ненамного. В 2019 году они могут резко повыситься, особенно если цены на нефть возобновят рост.

Daimler

Для акций автомобильных гигантов год выдался непростым, и хуже всего себя показали бумаги Daimler, потерявшие 33%.

Оценка акций Daimler относительно продаж и прибыли достигла дна. Акции производителя машин Mercedes, торгующиеся в Европе, сейчас стоят 47 евро. Отношение их цены к ожидающейся прибыли на акцию за этот год (7,67 евро) составляет 6х. Столь же низок коэффициент, рассчитанный на основе ожидающейся прибыли за следующий год (8,30 евро на акцию).

Daimler лидирует среди производителей элитных автомобилей и занимает ведущие позиции по производству грузовых машин. Компания в том числе выпускает в США грузовики Freightliner. Ее переменный годовой дивиденд, который будет выплачен в начале 2019 года, может сократиться в сравнении с уровнем этого года, составившим 3,65 евро. Это связано со снижением годовой прибыли. Однако аналитики считают, что дивиденд составит не менее 3 евро. При таких выплатах доходность будет не ниже 6% без учета налогов, удерживаемых у американских инвесторов.

Между тем бросается в глаза то, в сколь неравных условиях оказываются автопроизводители. Daimler оценивается в 57 млрд долларов, тогда как Tesla – в 63 млрд долларов, хотя ее годовые продажи примерно в 10 раз ниже. Прибыль Daimler этом году, вероятно, составит 10 млрд долларов, а Tesla не заработает ничего. При этом чистые денежные средства и их эквиваленты у ключевого автомобильного бизнеса Daimler составляют 15 млрд долларов против 9 млрд долларов чистого долга у Tesla.

На акции Daimler негативно повлияли финансовые результаты за 3-й квартал. Продажи у Mercedes принесли разочарование, и в отчете были отражены затраты на соблюдение европейских дизельных норм. Как в прошлом месяце написал аналитик Morgan Stanley Гаральд Хендриксе, акции компании "очень дешевы", но "бренд ценен" и выплачиваются щедрые дивиденды.

И все же инвесторы игнорируют акции Daimler, опасаясь, что в этом экономическом цикле уже поздно покупать акции автомобильного сектора. У акций есть минус: катализаторов не предвидится. Но очень дешевые бумаги могут сами по себе стать катализатором.

Delta Air Lines

После недавней распродажи акции американской авиакомпании с лучшим подходом к управлению – Delta Air Lines – торгуются с форвардным мультипликатором цена/прибыль всего лишь на уровне 8х.

Недавний прогноз Delta на 2019 год предусматривает прибыль на акцию в размере 6-7 долларов. Инвесторы остались разочарованы, поскольку среднее значение оказалось ниже консенсус-оценки, составляющей 6,70 доллара. После публикации прогноза акции перевозчика потеряли почти 5%, опустившись до 53,59 доллара. Они оказались на 13% ниже максимума, достигнутого в конце ноября, – 61 доллара.

Среди американских авиаперевозчиков у Delta лучший баланс и самая высокая маржа. Компания смогла этого достичь за счет работы над доплатами за увеличенное пространство для ног и за багаж, а также благодаря крайне эффективному техобслуживанию. Delta теперь получает более половины выручки от услуг, не относящихся к экономклассу.

Компания на 2019 год запланировала капрасходы в размере 4,5 млрд долларов, в основном на новые самолеты. Delta намерена к 2023 году заменить 35% парка лайнеров. Кроме того, компания решила вложить 3 млрд долларов для обновления обветшалого аэропорта Нью-Йорка, Ла-Гуардия. Delta в следующем году также собирается вернуть акционерам 2,5 млрд долларов, в том числе за счет дивидендной доходности в размере 2,6% – максимальной среди компаний отрасли.

Аналитик Credit Suisse Хосе Каладо недавно начал аналитическое покрытие акций компании, выставив рейтинг "выше рынка" и целевую стоимость 71 доллар. Начиная покрытие, он отметил, что у Delta "достигнут потрясающий баланс между отличным выполнением задач, эффективным и умеренным ростом провозной емкости и рядом инициатив по поддержанию выручки и маржи на уровнях, превышающих показатели конкурентов".

Сектор авиаперевозок пользуется популярностью у Уоррена Баффета: Berkshire Hathaway принадлежит почти 10% акций Delta и аналогичные доли в других крупных авиакомпаниях. Ходят слухи, что Berkshire была бы рада выкупить какого-нибудь авиаперевозчика целиком. Если это произойдет, наиболее вероятными кандидатами будут Delta и Southwest Air.