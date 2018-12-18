МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Золото вновь сияет благодаря возобновлению спроса на металл в качестве защитного актива на фоне волатильности финансовых рынков и торгового противостояния США и Китая.

За истекший период текущего квартала цены на золото выросли на 4,7% и достигли самого высокого уровня за пять месяцев. В свою очередь, цены на большинство других металлов в последнее время снизились, а фондовый индекс S&P 500 с начала октября упал на 13% и может показать самое сильное квартальное снижение с 2011 года, говорится в статье Dow Jones.

Росту стоимости золота в текущем квартале способствовало сочетание нескольких факторов. Волатильность акций, облигаций и цен на сырьевые товары, зачастую подогреваемая торговой напряженностью, подтолкнула часть участников рынка к покупкам золота, которое пользуется повышенным спросом, когда инвесторы нервничают.

Число длинных позиций по золоту, открытых инвестменеджерами, при этом впервые за 5 месяцев превысило число коротких позиций, свидетельствовали данные Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). В октябре и ноябре также можно было наблюдать чистый приток средств в золотые биржевые фонды впервые после четырех подряд месяцев оттока, сообщили в Мировом совете по золоту.

“Я с осторожным оптимизмом смотрю на перспективы золота”, — сказал главный аналитик по драгоценным металлам в HSBC Джеймс Стил. “Золото сохраняет свою роль защитного актива”, — добавил он.

Кроме того, влияние на металл оказывают ожидания менее активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Большинство инвесторов ожидают, что ФРС на этой неделе повысит процентные ставки, в то время как другие уверены, что волатильные рынки и ухудшение перспектив мирового экономического роста в следующем году заставят центральный банк занять выжидательную позицию и воздержаться от активного ужесточения денежно-кредитной политики.

Около 12,5% инвесторов ожидают, что между текущим моментом и концом следующего года процентные ставки в США будут повышены еще как минимум три раза против примерно 38% месяц назад, свидетельствуют данные CME Group.

Более медленное ужесточение денежно-кредитной политики будет позитивным для золота фактором. Металлу сложно конкурировать с активами, приносящими процентную доходность, в период роста процентных ставок.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в последние недели упала ниже 3% после достижения в ноябре максимума с мая 2011 года.

Между тем большинство других драгоценных металлов в последнее время не пользуются популярностью у инвесторов.

Цены на серебро, имеющее широкое промышленное применение, чувствительны к обеспокоенности трейдеров относительно замедления мирового экономического роста. В этом квартале они в основном остались без изменений.

Цены на платину чуть отскочили с 10-летнего минимума, достигнутого летом на фоне обеспокоенности относительно спроса на дизельные автомобили, в которых этот металл используется в качестве ключевого компонента каталитических конвертеров.

Цены на палладий, в свою очередь, в текущем квартале поднялись на 11% на фоне недостатка предложения.

Айра Эпштейн, стратег-аналитик Linn & Associates, прогнозирует, что в ближайшие месяцы цены на золото, платину и палладий вырастут, так как замедление экономического роста в США способствует более медленному повышению процентных ставок ФРС. Ожидания более сдержанных темпов повышения процентных ставок ФРС сделают доллар менее привлекательным для инвесторов и ограничат рост американской валюты, наблюдавшийся в последнее время, отметил он.

Снижение доллара, как правило, оказывает поддержку золоту, деноминированному в американской валюте, так как этот металл становится дешевле для иностранных инвесторов.

“Экономический рост в США начал замедляться, — отметил Эпштейн. – ФРС опередила события”.

У инвесторов есть много причин, чтобы сохранять осторожное отношение к золоту. Эскалация внешнеторговых трений оказывала поддержку доллару, так как инвесторы ожидали, что США в ходе мирового торгового конфликта пострадают меньше, чем другие экономики.

При этом сильные экономические данные США могут укрепить аргументы в пользу большей склонности ФРС к ужесточению политики, что понизит спрос инвесторов на золото. Устойчивый рост на фондовых рынках также может ослабить привлекательность золота. Динамика индекса S&P 500 может седьмой год подряд оказаться лучше, чем золота, однако в понедельник этот индекс снизился на 2,1%.

Такое снижение индекса может привести к тому, что динамика цен на золото все-таки может впервые с 2011 года оказаться лучше динамики фондовых рынков.