МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут на открытии торгов более чем на 1% после резкой распродажи накануне, однако аналитики предрекают возможное начало рецессии в мировой экономике и дальнейшее снижение бирж как сигнал к этому, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 17.47 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,18%, до 23871,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,11%, до 6829,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,01%, до 2571,71 пункта.

Накануне американские торговые площадки закрылись в минусе на 2%.

Несмотря на позитивную динамику на открытии торгов вторник, аналитики считают, что снижение индексов на рынках в последние месяцы вряд ли прекратится.

"Распродажа последовательно продолжилась, и когда я вижу такую динамику, я считаю, что это не агрессивные продавцы, а скорее недостаток покупателей", — приводит газета The Wall Street Journal мнение старшего рыночного стратега TD Ameritrade Джей-Джея Кинахана (JJ Kinahan).

"Там (на рынках — ред.) определенно есть много беспокойства. Мы по-прежнему считаем, что данные говорят о тенденции к росту, но рынки ориентированы на будущее, и если вы посмотрите на историю цен на акции, то они, как правило, достигают пика до начала рецессии. Они (рынки — ред.) на самом деле сами могут подтолкнуть нас к рецессии", — добавляет аналитик. По прогнозу Bank of America Merrill Lynch, 53% менеджеров фондов ожидают замедления глобального роста в 2019 году, — это худший прогноз с октября 2008 года.