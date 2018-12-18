МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Московская биржа зафиксировала рекордные объемы торгов евро и юанем против российской валюты в январе-ноябре текущего года, рассказал глава Московской биржи Александр Афанасьев.

"У нас абсолютный рекорд по юаню, а также по евро-рубль. Дедолларизация начинается, видимо, в какой-то форме", — рассказал он журналистам.

Так, объем торгов в инструменте евро-рубль вырос за 11 месяцев 2018 года на 24% против аналогичного периода прошлого года и составил 55,4 триллиона рублей. При этом доля в обороте валютного рынка составила порядка 18%.

Объем сделок с китайской валютой в январе-ноябре вырос в 2,4 раза по сравнению с 11 месяцами прошлого года и составил 1,04 триллиона рублей против 430 миллиардов рублей.