МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Французские производители должны повысить свою конкурентоспособность и производительность, иначе она рискует потерять долю зернового рынка в пользу России, передает агентство Блумберг со ссылкой на слова главного исполнительного директора ключевого поставщика пшеницы в стране InVivo Group Тьерри Бландиньера (Thierry Blandinieres).

"Мы находится под давлением, поэтому нам нужно повысить нашу конкурентоспособность… Нам нужно повысить производительность бизнеса во Франции. Возможно, нам придется инвестировать в новые технологии, чтобы быть более конкурентоспособными ", — передает агентство со ссылкой на телефонное интервью Бландиньера.

Агентство поясняет, что экспорт пшеницы из стран Европейского союза падает в течение уже нескольких сезонов, поскольку на этом рынке доминирует Россия, которая стремится увеличить свое присутствие в странах, традиционно закупающих зерно в Европе, — в Алжире, Марокко и Саудовской Аравии.

"Французские фермеры и кооперативы должны найти способ увеличить объемы (поставок — ред.) и удерживаться на основных рынках сбыта", — также передает слова Бландиньера агентство.

Экспорт зерновых культур из РФ в 2017–2018 сельскохозяйственном году составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам прошлого сельхозгода заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза. Минсельхоз РФ ожидает, что в текущем сезоне экспорт зерна из России составит 39 миллионов тонн, пшеницы — 34 миллиона.