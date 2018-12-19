МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Бумаги SoftBank Corp, телекоммуникационного подразделения японской SoftBank Group, в ходе своей первой торговой сессии на Токийской бирже падают в цене почти на 10%, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 8.40 акции SoftBank Corp дешевели на 9,7% по сравнению с ценой на открытии — до 1,321 тысяч иен (11,74 доллара).

Стоимость акций на открытии торгов составила 1,463 тысячи иен (13 долларов), при этом компания объявила первоначальную цену публичного размещения в 1,5 тысячи иен (13,3 долларов) за бумагу. Таким образом, компания собиралась привлечь 2,4 триллиона иен (21,16 миллиарда долларов).

SoftBank Group сообщила в январе 2018 года, что рассматривает возможность проведения IPO своего подразделения SoftBank Corp. Эксперты полагали, что компания сможет привлечь примерно 18 миллиардов долларов. В ноябре компания получила разрешение от Токийской биржи на размещение 36% акций SoftBank Corp 19 декабря.

Японская SoftBank Group, основанная в Токио в 1981 году, является третьим по величине сотовым оператором в стране. Под брендом SoftBank работает более 600 компаний на рынке телекоммуникаций. Компания является крупнейшим акционером Alibaba с 2000 года.