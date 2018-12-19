МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов разнонаправленно меняется к доллару и евро на фоне попыток нефтяных цен скорректировать предыдущее ощутимое снижение. Рынок акций РФ в начале дня снижается на подешевевшей нефти

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 9 копеек — до 67,19 рубля, курс евро повышался на 8 копеек, до 76,50 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти повышалась на 0,4%, до 56,51 доллара за баррель по марке Brent. Во вторник цена нефти упала на 5,9%.