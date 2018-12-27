МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Мировые фондовые площадки, вопреки прогнозам многих аналитиков, в среду вечером неожиданно развернулись к росту. Американские биржи выросли сразу на 5-5,8% после наихудшего сочельника в истории, когда показатели опустились до минимума с весны 2017 года. Это стало реакцией на приостановку работы американского правительства накануне Рождества и выпады президента Дональда Трампа относительно финансовых властей США.

Кроме этого, движение вверх отчасти объясняется смягчением опасений в отношении торговых войн между США и Китаем, полагают аналитики. Недавно стало известно о планируемом визите в КНР американской делегации для переговоров по вопросам торговли. Кроме того, на рост работают технические факторы — спекулятивно настроенные трейдеры, по всей вероятности, предпочли сократить короткие позиции по акциям США перед Новым годом, рассуждает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

Российский рынок акций также начал день с роста вслед за подскоком бирж США. Индекс Мосбиржи утром повышался на 1,2%, до 2336 пунктов, индекс РТС — на 1,6%, до 1070 пунктов.

Ралли на фондовых рынках оказало поддержку нефтяным ценам. Восстановление американских индексов заставило инвесторов пересмотреть свои опасения относительно замедления мировой экономики, которое может привести к более медленному росту спроса на нефть. В результате в среду она показала самый существенный рост за более чем два года. Нефть марки WTI росла в цене более чем на 10%, Brent – на 8%.

Правда, в четверг это движение отчасти скорректировалось – стоимость "черного золота" обеих марок снизилась более чем на 3%. Взлетит ли рухнувшая нефть в 2019 году

РАЛЛИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

Эксперты не исключают, что до конца года небольшой восходящий тренд на мировых биржах сохранится.

"Само по себе внушительное падение индексов происходило при относительно невысоких оборотах. При этом и индекс S&P, и многие компании на текущих уровнях оцениваются ниже своих средних значений по всем основным мультипликаторам", — констатирует директор аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Иван Манаенко.

Это в определенной степени дает возможность для роста рынка в целом до конца года на еще на 3-5%, считает он.

В свою очередь, Старцев высказал мнение, что до конца текущего года не ожидается событий, которые существенно повлияли бы на ожидания инвесторов. Это означает, что наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация по фондовым индексам, включая российские.

ПРОГНОЗЫ

При этом эксперты сомневаются, что запала "новогоднего ралли" в том виде, в каком мы наблюдаем его в текущем году, хватит для возникновения долгосрочного тренда на восстановление.

Несмотря на оживление на биржах под конец уходящего года, инвесторы, вероятно, будут встречать наступающий год с умеренно-пессимистичными ожиданиями, уверен Старцев. Для пессимизма есть целый ряд оснований. Прежде всего, это сохранение неопределенности в отношении Brexit и торговых войн, а также риски, связанные с ужесточением денежной политики центробанками крупных развитых экономик и возможностью замедления глобального экономического роста.

По мнению Манаенко, в решении нуждаются и внутриамериканские проблемы. Необходимо решение конгресса по финансированию правительства, тем более, что с учетом налоговой реформы 2018 года проблема дефицита бюджета США может выйти на первый план.

Кроме того, рынку важно понять, как отразилось на настроениях мощное падение акций со своих максимумов. "Январские индексы настроений (ISM/PMI) будут в фокусе. В конце января начнутся первые финансовые отчеты, в которых важнейшим показателем станут оценки менеджмента о будущих результатах. Поэтому мы предполагаем, что начало 2019 года рынки встретят глобальной консолидацией, главным результатом которой должно стать снижение волатильности", — прогнозирует эксперт.

Одним из драйверов может стать восстановление цен на нефть, поскольку с начала года начнет действовать сокращение квот ОПЕК+. По мнению главы Минэнерго Александра Новака, стабилизации цен следует ждать в течение первого полугодия 2019 года. Целевыми уровнями по его итогам эксперты называют 60 долларов за баррель Brent, консервативный прогноз – 50-53 доллара за баррель.