МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Мосэнерго"<MSNG> с 29 марта 2019 года прекращает оборот своих американских депозитарных расписок (АДР) на Лондонской бирже, говорится в сообщении компании.

"Заявление об отмене с 29 марта 2019 года допуска к торгам американских депозитарных расписок, выпущенных на основе обыкновенных акций ПАО "Мосэнерго", — цитируется в сообщении компании заявление, направленное ею Лондонской фондовой бирже (LSE).

"Мосэнерго" приняло решение об отмене допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже в связи с низкой ликвидностью торгов депозитарными расписками компании на этой торговой площадке и наличием ежегодной комиссии за допуск к торгам. Несмотря на отмену торгов ценными бумагами на LSE, компания продолжит поддерживать программы депозитарных расписок, действующие в соответствии с депозитарным соглашением между банком-депозитарием (The Bank of New York Mellon<OGZD>) и "Мосэнерго", — пояснили РИА Новости в пресс-службе компании.

Там отметили, что основной объем торгов депозитарными расписками "Мосэнерго" в настоящее время сконцентрирован на Франкфуртской фондовой бирже. В заявлении Мосэнерго, направленном LSE, также отмечается, что, несмотря на прекращение торгов АДР, программы АДР и глобальных депозитарных расписок (ГДР) будут продолжать действовать и поддерживаться компанией.

"Мосэнерго" разместило АДР в октябре 1995 года, сумев привлечь в итоге размещения 22,5 миллиона долларов, говорится на сайте компании. В июле 2008 года компания приняла программу ГДР. Одна АДР, как и одна ГДР, представляет 50 обыкновенных акций. По состоянию на 31 декабря 2017 года объем программы АДР составлял 1,455% уставного капитала компании, программы ГДР — 0,019%.

Уставный капитал "Мосэнерго" составляет около 39,7 миллиарда рублей и разделен на аналогичное количество обыкновенных акций. "Газпром<GAZP> энергохолдингу" принадлежит 53,5% в уставном капитале "Мосэнерго", правительству Москвы — 26,45%.