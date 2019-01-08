Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 04/01/2019
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром158.010158.650158.0003.621
Роснефть429.500431.800429.5509.015
Мосэнерго2.0202057.0002021.0001.752
Лукойл5048.5005051.0005074.5001775079.432
Сургнфгз26.73027.08026655.0000.267
Сургнфгз п38.64038915.00038.7503.599
ГМКННик13026.00013030.00013070.000752858.512
Полюс Золото5262.0005275.0005286.500182783.094
Сбербанк189.410190.460190.1902.837
Сбербанк п166.810167.300167.5501.003
ВТБ0.0350.0350.0350.207