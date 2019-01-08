|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|158.010
|158.650
|158.000
|3.621
|Роснефть
|429.500
|431.800
|429.550
|9.015
|Мосэнерго
|2.020
|2057.000
|2021.000
|1.752
|Лукойл
|5048.500
|5051.000
|5074.500
|1775079.432
|Сургнфгз
|26.730
|27.080
|26655.000
|0.267
|Сургнфгз п
|38.640
|38915.000
|38.750
|3.599
|ГМКННик
|13026.000
|13030.000
|13070.000
|752858.512
|Полюс Золото
|5262.000
|5275.000
|5286.500
|182783.094
|Сбербанк
|189.410
|190.460
|190.190
|2.837
|Сбербанк п
|166.810
|167.300
|167.550
|1.003
|ВТБ
|0.035
|0.035
|0.035
|0.207