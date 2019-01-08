МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по индексу Мосбиржи и растет по индексу РТС на фоне значительного укрепления рубля, который поднимается третий день подряд, следует из данных Московской биржи

Индекс Мосбиржи к 14.31 мск снижался 1,02% — до 2382,07 пункта, индекс РТС рос на 0,21%, до 1120,36 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 76 копеек — до 66,98 рубля, курс евро – на 62 копейки — до 76,68 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,76% — до 58,34 доллара за баррель.

ХОД ТОРГОВ

Рубль открыл торги резким укреплением к доллару и евро: американская валюта пробила вниз отметку в 67 рублей впервые с 18 декабря, евро упал ниже 77 рублей впервые с 20 декабря.

Днем доллар и евро откатились от внутридневных минимумов (66,87 рубля и 76,4 рубля соответственно) и торгуются около 67 рублей за доллар и 76,7 рубля за евро.

"Рубль тестирует условную критическую планку в 67 за доллар на фоне восстановления цен на нефть Brent в район 58 долларов за баррель. Основным поводом к восстановлению нефтяных котировок являются позитивные ожидания, связанные с начавшимися официальными переговорами между США и Китаем по урегулированию торгового конфликта. Сделка между странами должна способствовать сглаживанию рисков замедления роста экономики", — комментирует аналитик "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

Как указывает аналитик ITI Capital Ирина Фомкина, на нефтяные котировки также влияет сообщение о том, что Саудовская Аравия планирует сократить экспорт нефти до 7,1 миллиона баррелей в сутки к концу января в надежде поднять цены на нефть выше 80 долларов за баррель.

По словам Сосновой, укрепление рубля нивелирует рост нефтяных котировок, что сказывается на снижении индекса Мосбиржи.

В лидерах снижения – акции "Новатэка", которые упали на 1,41%, "Газпрома" — на 1,22%, "Лукойла" — на 1,49%, "Роснефти" — на 1,77%, префы "Транснефти" — на 1,7%. Под давлением бумаги "Татнефти" (префы снизились на 3,49%, обыкновенные акции — на 3,02%). Также значительно падают акции "Русала" (-2,87%), депозитарные расписки En+ (-2,5%) и обыкновенные акции группы "ГАЗ" (-3,16).

Фомкина отмечает, что акции "Яндекса" растут более чем на 1%, отыгрывая сообщение понедельника о том, что "Яндекс" начал проводить испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во второй половине дня ключевым внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал".

"Публикация ряда значимых статистических показателей в еврозоне традиционно не окажет большого влияния на российский рынок акций. Стоит обратить внимание лишь на ноябрьские данные по количеству открытых вакансий на рынке руда в США (18.00 мск)", — добавляет он.

"Наиболее важные новости недели станут известны позже: протоколы ФРС выйдут 9 января, старт сезона отчетов и выступление Джерома Пауэлла запланированы на 11 января. Но уже сейчас чувствуется, что инвесторы настроены позитивно. Рынок закрывается в плюсе в течение последних четырех дней из пяти. Сегодня за несколько часов до открытия фьючерсы на S&P500 прибавляют порядка 0,4%. От ФРС ждут менее агрессивного повышения ставок, а от компаний — оптимистичных прогнозов и сильных данных за четвертый квартал", — комментирует настроения глобальных инвесторов Игорь Клюшнев из "Фридом Финанс".

Все это вместе с начавшимися переговорами между США и Китаем создает предпосылки для продолжения роста в начале года, добавляет он.