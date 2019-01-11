ЛОНДОН, 11 янв — Dow Jones. Цены на медь и золото в пятницу в Европе выросли, получив поддержку от ослабления доллара.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME недавно прибавили 0,81%, до 5964,50 доллара за метрическую тонну.

Спот-цены на золото увеличились на 0,47%, до 1292,47 доллара за тройскую унцию.

“Доллар США упал по отношению к основным валютам, увеличив спрос на рискованные активы в целом и металлы в частности. Китайский юань при этом может показать самый сильный недельный рост против доллара более чем за 12 лет”, — отметил Мэтт Франс из Marex Spectron.

Цены на сырьевые товары, выраженные в долларах, обычно показывают динамику, противоположную американской валюте. Индекс доллара WSJ, отслеживающий его динамику против корзины из 16 основных валют, недавно снизился на 0,22%.

Что касается других драгоценных металлов, спот-цены на серебро недавно выросли на 0,71%, до 15,69 доллара за тройскую унцию, спот-цены на платину увеличились на 0,26%, до 822,75 доллара за унцию, а на палладий снизились примерно на 0,4%.

Рынок металлов в более широком смысле, по словам аналитиков, в пятницу получил поддержку со стороны роста цен на нефть и фондовых рынков, которому, в свою очередь, способствовали позитивные макроэкономические факторы. Среди этих факторов – вероятное смягчение торговых разногласий между США и Китаем, а также высказывания членов ФРС о возможном замедлении темпов повышения процентных ставок.

Медь и другие металлы, используемые в промышленности, также получили поддержку со стороны ожиданий некоторых инвесторов в отношении стимулирования экономики Китая путем инфраструктурных инвестиций, подчеркнул Карстен Менке из Julius Baer.

Между тем цены на золото “сохранили импульс к росту, наблюдавшийся в прошлом году”, отметили аналитики Commerzbank, и продолжают получать поддержку ввиду роста интереса со стороны биржевых фондов (ETF).

Между тем алюминий на LME недавно снизился в цене примерно на 0,3%, свинец вырос на 0,1%, до 1978,50 доллара за тонну, олово подорожало на 1,44%, до 20 395 долларов за тонну, цинк вырос в цене на 0,47%, до 2 466 долларов за тонну, а никель подорожал 1,96%, до 11 450 долларов за тонну.

— Автор Christopher Alessi, christopher.alessi@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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