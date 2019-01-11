МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Цена золота снизила темпы утреннего роста на укреплении курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.05 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,55 доллара, или на 0,2% — до 1289,95 доллара за тройскую унцию. В ходе утренних торгов драгметалл дорожал на 0,5-0,6%. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,17% — до 15,67 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) перешел к росту и увеличивался на 0,05%, до 95,59 пункта. Удорожание доллара снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

При этом золото, которое традиционно считается безопасным активом, растет в цене на фоне негативной динамики мировых фондовых рынков. Основные торговые площадки Европы закрылись снижением на 0,3-0,5%, фондовые индексы США торгуются в "красной зоне".

"Волатильные фондовые рынки и патовая ситуация в связи с закрытием правительства США должны поддерживать цены на золото на хорошем уровне", — отмечают аналитики ANZ, слова которых приводит агентство Рейтер.