МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Канадский венчурный фонд Insight Venture Partners инвестировал в российского разработчика платформы резервного копирования для интеллектуального управления данными Veeam 500 миллионов долларов, говорится в сообщении IT-компании.

Инвестиции направлены на дальнейшее развитие компании. "Компания Veeam Software объявила о получении инвестиций в размере 500 миллионов долларов от венчурного фонда Insight Venture Partners при активном участии стратегического инвестора Совета попечителей Канадского пенсионного плана (CPPIB). Инвестиции будут направлены на ускорение следующего этапа роста Veeam", — сообщается в релизе.

В рамках соглашения Veeam сможет использовать капитал и возможности внутреннего бизнес-подразделения Insight VenturePartners — Insight Onsite — для экспансии бизнеса "как за счет органического роста, так и за счет слияний и поглощений".

Компания Veeam занимается разработкой платформы резервного копирования для интеллектуального управления данными. Годовой объем продаж составляет около 1 миллиарда долларов.