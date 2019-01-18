МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов пятницы растет вслед за мировыми биржами и ценами на нефть.

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск повышался на 0,5% — до 2460 пунктов, индекс РТС — на 1,1%, до 1170 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ с утра подскочили в цене на 8% на фоне ожидаемого снятия санкций с компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске. Бумаги "Русала" растут на 1%.

В ночь с четверга на пятницу истек срок, в который минфин США пообещал конгрессу вывести компании En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из-под американских санкций. Глава минфина США Стивен Мнучин ранее в январе подтвердил планы снять санкции с этих компаний.

Палата представителей США в четверг приняла резолюцию с осуждением действий американской администрации, связанных со снятием санкций с En+, "Русала" и "Евросибэнерго". Однако документ носит исключительно формальный характер и не имеет юридической силы, так как ранее такая же резолюция в сенате США не набрала необходимого количества голосов.

Нефть с утра дорожает на 1,1% — до 61,86 доллара за баррель по марке Brent. Фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также в основном растут – на 0,5-1,3%, в частности, японский Nikkei 225 и индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,3%.