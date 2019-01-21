МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером изменяется незначительно, инвесторы оценивают потенциальное влияние замедления роста мировой экономики на американскую валюту, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 19.43 мск курс евро к доллару рос до 1,1367 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1361 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,65 иены за доллар со 109,76 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,35 пункта.

Участники торгов отыгрывают прогнозы по замедлению глобального экономического роста от Международного валютного фонда (МВФ). Организация в своем январском обзоре понизила прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно.

Трейдеры также обратили внимание на новости из Китая. Согласно официальным данным, рост ВВП Китая в 2018 году составил 6,6% против 6,8% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет, но лучше официального прогноза. Власти Китая устанавливали планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%. Статистика из Китая вызвала у инвесторов опасения того, что замедление роста второй крупнейшей экономики мира окажет давление на рост глобальной экономики.

Несмотря на определенные риски, доллар может извлечь выгоду из замедления мирового ВВП, считают аналитики. "ФРС США может поддержать слабую экономику с помощью мер денежно-кредитной политики, что достаточно хорошо защитит США от замедления глобального роста и сделает доллар наиболее выгодной валютой", — сказала агентству Рейтер валютный стратег Commerzbank Эстер Мария Райхельт (Esther Maria Reichelt).