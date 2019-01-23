МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 0,16% — до 2372,65 пункта, индекс РТС — на 0,32%, до 1173,52 пункта.
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 0,16% — до 2372,65 пункта, индекс РТС — на 0,32%, до 1173,52 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20190123/829640915.html
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