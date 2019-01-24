МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару снижается, инвесторы оценивают новости из Великобритании, находясь в ожидании большей определенности в планах выхода страны из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 19.56 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3030 доллара с 1,3067 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался при этом до 1,1326 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1380 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,70 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,59 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,25%, до 96,36 пункта.

"Существует большая неопределенность (вокруг Brexit — ред.), на текущих уровнях фунт отторговывает сразу два экстремальных сценария — выход из ЕС без соглашения и отмену Brexit в целом",- сказал агентству Рейтер старший аналитик ActivTrades в Лондоне Рикардо Эвангелиста (Ricardo Evangelista).

В середине января парламент отклонил внесенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй проект соглашения о Brexit, который она ранее уже согласовала с ЕС и собственным кабинетом министров. Большая часть депутатов осталась недовольна документом, в поддержку соглашения выступили 202 парламентария, против — 432. В понедельник Мэй представила очередной вариант соглашения, который не сильно отличался от провалившегося проекта. Как ожидается, дебаты и голосование по нему пройдут 29 января.

При этом глава палаты общин Великобритании Андреа Лидсом сообщила в четверг, что британский парламент не отменяет промежуточные каникулы в феврале, несмотря на нерешенные вопросы, связанные с Brexit и опасностью выхода страны из Евросоюза без соглашения.

Ранее в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюз готов перенести дату выхода Великобритании из состава ЕС, но этого должен хотеть и Лондон. По его словам, ущерб от "жесткого" Brexit был бы серьезным не только для Великобритании, но и для ЕС.