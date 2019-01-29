МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Курс иены укрепляется по отношению к доллару во вторник утром после того, как новости вокруг китайской компании Huawei способствовали увеличению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск курс доллара к иене снижался до 109,27 иены за доллар со 109,34 иены, курс евро к доллару опускался до 1,1431 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1433 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 95,73 пункта.

Во вторник инвесторы предпочитают вкладывать средства в более надежные активы, включая японскую иену, на фоне усилившихся опасений за торговые отношения Вашингтона и Пекина после того, как США предъявили Huawei и ее финдиректору дополнительные обвинения. Как сказал и. о. генпрокурора США Мэтью Уитаке, обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам и включают промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций США.

Данные новости появились перед проведением нового раунда торговых переговоров представителей США и Китая, запланированных на текущей неделе. "Сейчас гораздо меньше шансов на положительные результаты этих торговых переговоров", — сказал агентству Рейтер главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale). По мнению эксперта, это негативно отражается на рисковых активах, таких как акции, а также оказывает давление на курс доллара в паре с иеной.