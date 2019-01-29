МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС Московской биржи до конца 2019 года может подняться на 23% к текущему уровню – до 1450 пунктов, говорится в прогнозе аналитиков компании BCS Global Markets, имеющемся в распоряжении агентства "Прайм".

"Мы повышаем целевой уровень по РТС на конец 2019 года до 1450 и присваиваем российскому рынку акций рекомендацию "покупать", учитывая потенциал роста на 23%, включая дивидендную доходность 7%", — указывается в прогнозе.

К 15.43 мск вторника индекс РТС рос к уровню предыдущего закрытия на 0,17% — до 1180,87 пункта.

"Рекордная привлекательность дивидендов, оценки на многолетних минимумах, отмена санкций в отношении UC Rusal вкупе с паузой в ужесточении монетарной политики ведущих центробанков и потенциальным разрешением торгового конфликта может оказать существенную поддержку российскому рынку акций в первом полугодии, несмотря на слабость экономики РФ и рост инфляции в сочетании с неразрешенными долгосрочными проблемами", — считают они.

ДИВИДЕНДЫ ПОМОГУТ РАСТИ

Взвешенный прогноз прибыли компаний, включенных в индекс, предполагает рост на 8% в 2019 году благодаря историям внутреннего спроса, тогда как экспортеры будут выглядеть менее уверенно. "Мы полагаем, что основной позитив будет реализован в первом полугодии 2019 года до майских праздников", — комментируют эксперты BCS Global Markets.

По их подсчетам, мультипликаторы продолжат возвращаться к нормальным уровням в первом полугодии 2019 года.

"Перспективы небольшого роста прибыли с фундаментальной точки зрения будут более чем компенсированы за счет повышения мультипликаторов с текущих 5.3х до среднего значения за последние пять лет (6.7х). Таким образом, мы ожидаем, что начавшееся в начале 2019 года возвращение мультипликаторов продолжится и в первом полугодии 2019 года. Рекордные дивиденды, оценки на многолетних минимумах и отсутствие санкций в отношении главных голубых фишек должны способствовать ререйтингу России в 2019 году", — уверены они.

РИСКИ ДЛЯ РЫНКА АКЦИЙ РФ

Впрочем, они также отмечают, что Россия окажется в непростой ситуации, если цена Brent останется в диапазоне 40-60 долларов за баррель. Также аналитики BCS Global Markets среди возможных рисков называют введение долговых санкций. "Санкции в отношении нового суверенного долга – высокая вероятность; будет зависеть от политики США, крайне важны конкретные параметры ограничений; значительный негативный эффект для рисков по России в краткосрочном плане", — говорят они.

В качестве риска с умеренной вероятностью они называют глобальную торговую войну из-за напряженности между США и Китаем. По их мнению, разрешение глобальных торговых конфликтов зависит от состояния экономики, наличия политической воли и станет фактором поддержки для сырья и активов развивающихся рынков.

Среди рисков, которые могут осуществиться с умеренной вероятностью, эксперты также называют вопрос переноса ужесточения политики мировых центробанков на более поздний срок. Они считают, что реализация риска зависит от США, состояния мировой экономики, решений центробанков.