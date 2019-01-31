МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в четверг вслед за ростом на американских биржах на фоне решения ФРС США по монетарной политике, а также при поддержке со стороны внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,55% — до 6981,57 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 4986,81 пункта, немецкий DAX — на 0,07%, до 11188,48 пункта.

Участники торгов в Европе обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы по итогам торгов среды прибавили до 2,2% на фоне заявления Федрезерва США, пообещавшего "терпеливую" монетарную политику. Данное заявление было воспринято рынками как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики в США.

Кроме того, инвесторы отыгрывают внутреннюю макроэкономическую статистику и корпоративную отчетность. Так, Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило, что безработица в стране в январе 2019 года третий месяц подряд осталась на уровне в 5%, как и ожидали аналитики.

В то же время, по данным Евростата, рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале 2018 года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом. При этом уровень безработицы в регионе в декабре 2018 года сохранился на уровне ноября в 7,9%. Показатели совпали с прогнозом аналитиков.

Что касается корпоративной отчетности, англо-голландская компания Royal Dutch Shell сообщила, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, в 2018 году увеличилась почти в 1,8 раза по сравнению с 2017 годом — до 23,352 миллиарда долларов, а выручка — на 27,2%, до 388,379 миллиарда долларов. На этом фоне акции компании дорожают в Лондоне на 3,5%.