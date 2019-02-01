БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев /ПРАЙМ/. Оппозиция в Венесуэле намерена бороться с гиперинфляцией, в первую очередь остановив печатный станок, сообщил депутат Национальной ассамблеи Хосе Герра, представляя план социально-экономического развития страны.

Уровень накопленной годовой инфляции в Венесуэле в 2018 году составил почти 1,7 миллиона процентов. Корреспондент РИА Новости, побывавший в магазинах Каракаса, отметил, что ценники на товарах встречаются нечасто, стоимость стоит узнавать у продавца, потому что, по заверению венесуэльцев, цены меняются очень быстро, и просто не имеет смысла рисовать ценники.

"Если мы не остановим гиперинфляцию, здесь не будет зарплат, не будет сбережений, не будет пенсий", — сказал Герра.

"Чтобы остановить гиперинфляцию, во-первых, мы должны сократить дефицит бюджета, а Центральный банк должен перестать печатать необеспеченные бумажки, нужно остановить эту печатную машинку", — добавил оппозиционер.