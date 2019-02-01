МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Мировые цены снижаются в пятницу днем на фоне слабых статданных из Китая, которые усилили опасения инвесторов относительно перспектив второй по величине мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.38 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,07%, до 60,79 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,22%, до 53,67 доллара за баррель.

С пессимизмом инвесторы восприняли статистику из Китая, которая усилила опасения относительно замедления роста национальной и мировой экономики в целом, а также спроса на нефть. По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в январе упал до 48,3 пункта с 49,7 пункта в ноябре. Аналитики ждали снижения показателя всего до 49,5 пункта. Значение индекса PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде. Таким образом, снижение деловой активности в промышленности страны, по данным Caixin, продолжается второй месяц подряд.

"Данные из Китая усилили опасения относительно замедления роста (экономики — ред.) и спроса, которые продолжают беспокоить инвесторов, в то время как торговые переговоры в Вашингтоне завершились без конкретных результатов. Это омрачает оптимизм, связанный с перспективами снижения предложения сырья", — сказал агентству Блумберг старший аналитик по сырьевым товарам HI Investment & Futures Corp. Сунчил Вилл Юнь (Sungchil Will Yun).

Согласно заявлению министерства коммерции КНР, по итогам прошедшего 30-31 января последнего раунда переговоров по торговым спорам с США китайская делегация отметила важный прогресс. Китай и США договорились о снижении дисбаланса в торговле, КНР будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов. Несмотря на эти заявления, инвесторам не хватает конкретных подробностей достигнутых договоренностей.

При этом снижение цен на нефть ограничивают ожидания снижения добычи странами ОПЕК+ в текущем году, что должно положительно отразиться на балансе спроса и предложения сырья на мировом рынке. Страны ОПЕК+ 7 декабря прошлого года приняли решение о сокращении добычи нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, начиная с января 2019 года в течение полугода.