БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев /ПРАЙМ/. Группа Лимы призвала международное сообщество не допустить, чтобы режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро осуществлял финансовые и коммерческие операции за рубежом, следует из заявления организации.

"Правительства Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили, члены Группы Лимы выражают следующее. Они обращаются к членам международного сообщества с призывом не допустить, чтобы режим Мадуро осуществлял финансовые и коммерческие операции за рубежом, имел доступ к международным активам Венесуэлы и мог вести бизнес как в нефтяной, золотой или других сферах", — говорится в заявлении.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

В понедельник 15 стран-членов ЕС пополнили ряды тех, кто считает, что Николас Мадуро не может быть легитимным главой государства, при этом официально от имени Евросоюза о таком решении заявлено не было. По словам источника РИА Новости в Брюсселе, подобное заявление было заблокировано Италией.

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.