МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Доля иностранных инвесторов на рынке облигаций Московской биржи традиционно не велика, по итогам 2018 года она снизилась ещё на 2 п.п., до 15%, и может уменьшиться ещё, следует из данных рэнкинга Национального рейтингового агентства (НРА), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"В сегменте облигаций объемы торгов в (2018 году – ред.) установили исторический рекорд и составили 29,8 триллиона рублей (динамика 14% в годовом выражении), по структуре торгов в лидерах – российские корпорации, банки, розничные инвесторы. Доля иностранных инвесторов традиционно невелика (около 15% относительно 17% и 18% в 2017 и 2016 годах соответственно)", — сообщила руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

"Наблюдаемое в рамках года снижение объемов на счетах иностранных держателей ОФЗ может быть продолжено в случае влияния ужесточения санкционной риторики, а также в связи с общими рисками emerging markets (развивающихся рынков)", — сказала она.

Если же говорить о структуре внутреннего рынка облигаций, то здесь порядка 60% приходится на корпорации, остальное – на государственный, а также муниципальный долг (доля этого направления традиционно, относительно общих объемов, остается незначительной, на уровне 5%), подсчитали эксперты НРА.

Объем торгов акциями в 2018 году на Московской бирже составил 10,8 триллиона рублей (рост на 18% в годовом выражении), но здесь иностранные инвесторы продолжают удерживать весомую долю в структуре торгов (48%, что сопоставимо со статистикой 2016-2017 годов), отмечается в исследовании.

Что касается отечественных брокерских и инвестиционных компаний, то суммарные активы, принимаемые к расчету собственных средств компаний-участников рэнкинга, на конец года составили 321,208 миллиарда рублей, причём порядка 64% активов брокеров приходится на компании из топ-5.

По подсчетам экспертов НРА, лидеры рэнкинга по объему активов, принимаемых к расчету собственных средств, те же, что и в прошлом году: БКС (67,536 миллиарда рублей), "Открытие брокер" (40,391 миллиарда), БК "Регион" (39,1 миллиарда), ИК "Финам" (32,355 миллиарда) и "КИТ финанс" (26 миллиардов рублей).

В рэнкинге учитывались данные инвестиционных и брокерских компаний, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В связи с этим в рамках 2018 года в составе участников рэнкинга происходили перемены, связанные с изменением публикуемых данных по отдельным компаниям. Так, в рэнкинг не включены компании, входящие в крупнейшие банковские группы, поскольку сведения о них публикуются в составе консолидированной отчетности группы, поясняется в сообщении НРА.