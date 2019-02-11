МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 JPY Япония — День основания государства — выходной на Токийской фондовой бирже

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2018) -1,1% -1,3%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2018) 0,6% 0,3%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2018) 1,5% 1,4%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,2%

 

 
12:30 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -0,4% 0,2%
12:30 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (декабрь) -0,3% 0,1%
12:30 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0,3%

 

 
12:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (декабрь) -12,02 млрд ф.ст. -11,8 млрд ф.ст.
12:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь) -3,93 млрд ф.ст. -3,7 млрд ф.ст.
предв. EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы

 

 

 

 
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0,3%

 

 
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (декабрь) -2,06 млрд канад. долл

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 
15:00 мск (12:00 лнд) RUB Полюс — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Интер РАО — производственные и финансовые /по РСБУ/ результаты за 2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — операционные результаты за 1м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Аптечная сеть 36,6 — СД (о цене размещения допэмиссии ао)

 

 

 

 

 

 

 RUB Россети — СД (планы развития ДЗО Россети)

 

 

 

 

 

 

 RUB Polymetal — закрытие реестра для участия в ВОСА (13.02.2019, об избрании г-на Кириллова директором Компании)

 

 

 

 