МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|JPY
|Япония — День основания государства — выходной на Токийской фондовой бирже
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2018)
|-1,1%
|-1,3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|0,6%
|0,3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2018)
|1,5%
|1,4%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0,2%
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|-0,4%
|0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (декабрь)
|-0,3%
|0,1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0,3%
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-12,02 млрд ф.ст.
|-11,8 млрд ф.ст.
|12:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь)
|-3,93 млрд ф.ст.
|-3,7 млрд ф.ст.
|предв.
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
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|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,3%
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|16:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-2,06 млрд канад. долл
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018
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|15:00 мск (12:00 лнд)
|RUB
|Полюс — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Интер РАО — производственные и финансовые /по РСБУ/ результаты за 2018
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|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за 1м2019
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|RUB
|Аптечная сеть 36,6 — СД (о цене размещения допэмиссии ао)
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|RUB
|Россети — СД (планы развития ДЗО Россети)
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|RUB
|Polymetal — закрытие реестра для участия в ВОСА (13.02.2019, об избрании г-на Кириллова директором Компании)
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