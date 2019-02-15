МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Основой фондового рынка является биржа, на которой осуществляются сделки с заранее зарегистрированными фондовыми активами. В настоящее время к ним относятся не только ценные бумаги, но и валюты, драгоценные металлы, кредитные соглашения и контракты.

Фондовая биржа является организацией, которая предоставляет площадку и инфраструктуру для проведения торговли финансовыми активами, ее деятельность строго регламентирована. Это высокотехнологичная компания, в которой находятся сервера, высокоскоростное и защищенное оборудование, новейшее программное обеспечение. Именно это позволяет бирже обеспечивать связь миллионов покупателей и продавцов по всему миру и заключать сделки между собой. Стратегическая задача биржи заключается в поддержании ликвидности рынка.

Торговать на фондовых биржах имеют право определенные аккредитованные участники — брокеры, дилеры, управляющие компании. Их основной заработок приходится на комиссионные проценты, поэтому если на бирже высокая ликвидность и большое количество участников, она будет получать высокие прибыли.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФОНДОВЫХ БИРЖ

История фондовых рынков началась с вексельных средневековых ярмарок, возникших в XII-XIV веках. Первые биржи, на которых осуществлялись операции с ценными бумагами, появились в XVI веке — в Лионе и Антверпене. Предпосылками к созданию фондовых рынков можно считать появление акционерных компаний и усиление эмиссионной активности государства.

Московская, Левантийская, Ост-Индская торговые компании считаются первыми акционерными обществами. После создания, акции данных компаний стали объектами купли-продажи в Голландии и Великобритании.

Самая первая фондовая биржа появилась в Амстердаме в 1661 году. В 2000 году она объединилась с Брюссельской и Парижской биржами в единую площадку Euronext.

Второй старейшей биржей в мире является Лондонская. Она стала первой специализированной биржей. В 1773 году лондонские брокеры, проводившие операции с различными финансовыми инструментами в обычной кофейне, арендовали для своих встреч специальное помещение и впервые в истории назвали его фондовым рынком (stock exchange).

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ СЕГОДНЯ

На сегодняшний день фондовый рынок представляет собой механизм контроля и распределения ценных бумаг различных компаний. В качестве участников фондового рынка выступают:

— инвесторы – физические или юридические лица, вкладывающие средства в ценные бумаги различных эмитентов с целью получения прибыли;

— эмитенты – компании, выпускающие ценные бумаги;

— профессиональные участники торгов – различные компании или частные лица, прошедшие процедуру лицензирования и осуществляющие посреднические услуги между эмитентами и инвесторами.

Выделяют два основных уровня в общей рыночной структуре:

— первичный уровень – предложение новых ценных бумаг (IPO);

— вторичный уровень – торговля ценными бумагами, которые были выпущены и куплены на первичном уровне;

Вторичный рынок разделяется на:

— внебиржевой – сделки могут заключаться без посредников между двумя контрагентами напрямую, которые также берут на себя все финансовые риски по операциям;

— биржевой – приобретение ценных бумаг может происходить без обязательного присутствия эмитента. Биржа выступает гарантом исполнения всех обязательств по данной сделке.

Для эффективного функционирования биржа должна иметь в своем составе следующие элементы:

— торговую систему, отвечающую за сбор предложений о покупке и продаже ценных бумаг;

— расчетную палату, с помощью которой будет вестись учет средств всех участников торгов. Под контролем данной палаты происходит списание необходимых сумм со счетов контрагентов и совершение денежных переводов;

— депозитарный центр, контролирующий распределение ценных бумаг между участниками рынка и оформляющий для новых держателей активов;

— независимые регистраторы, которые собирают информацию об эмитентах и владельцах активов, после чего передают ее потенциальным инвесторам, учитывают оборот ценных бумаг и ведут общий реестр;

— институт маркетмейкеров, поддерживающий разницу цен при купле и продаже в определенных пределах, с помощью чего биржа может обеспечить ликвидность ценных бумаг.

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